Фаны Роналду устроили сумасшедший прием в Турине
16 июля, 2018, 13:02
В аэропорту Турина португальского футболиста Кришитану Роналду встречали сотни болельщиков "Ювентуса"
Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.
Роналду на аэродроме встретили овациями, а сам португалец раздал несколько автографов фанатам. Футболист прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра в "Ювентусе" и начала предсезонной подготовки с новой командой.
#CR7DAY starts in style!— JuventusFC (@juventusfcen) 16 июля 2018 г.
https://t.co/IRf7acXP7r#CR7JUVE @Cristiano pic.twitter.com/AJNoG3yf8I
- 10 июля Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" после девяти сезонов в мадридском "Реале".
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"Реал" поблагодарил португальца трогательным видео, где собрал лучшие моменты карьеры Роналду в Мадриде.
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В мадридском клубе португальца может заменить бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар.
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