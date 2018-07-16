Фаны Роналду устроили сумасшедший прием в Турине

16 июля, 2018, 13:02

В аэропорту Турина португальского футболиста Кришитану Роналду встречали сотни болельщиков "Ювентуса"

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

Роналду на аэродроме встретили овациями, а сам португалец раздал несколько автографов фанатам. Футболист прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра в "Ювентусе" и начала предсезонной подготовки с новой командой.