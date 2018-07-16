Экс-тренер Усика знает, как победить Гассиева

16 июля, 2018, 14:31

Бывший тренер Александра Усика рассказал, как украинскому боксеру победить россиянина Мурата Гассиева

Джеймс Али Башир советует Усику боксировать в присущем ему стиле и назвал Гассиев сильным соперником украинца в карьере, сообщает "Сегодня".

"Усику нельзя вступать в силовое противостояние с Гассиевым - это не стиль Усика. Его стиль - дипломатия, движение, скорость. Ему нужно продолжать этим пользоваться и не изменять себе, чтобы кому-то угодить. Гассиев попытается сделать ринг маленьким и наносить удары в корпус, то есть отрезать пути к отступлению и давить на него. Россиянин - самый сложный соперник Усика. и победить его будет труднее, чем раньше. Но также это будет и самый тяжелый бой в карьере Мурата, и он также в опасности", - сказал Джеймс Али Башир, который в 2016 году привел Усика к чемпион ского титула WBO.