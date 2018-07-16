Экс-тренер Усика знает, как победить Гассиева
Джеймс Али Башир советует Усику боксировать в присущем ему стиле и назвал Гассиев сильным соперником украинца в карьере, сообщает "Сегодня".
"Усику нельзя вступать в силовое противостояние с Гассиевым - это не стиль Усика. Его стиль - дипломатия, движение, скорость. Ему нужно продолжать этим пользоваться и не изменять себе, чтобы кому-то угодить. Гассиев попытается сделать ринг маленьким и наносить удары в корпус, то есть отрезать пути к отступлению и давить на него. Россиянин - самый сложный соперник Усика. и победить его будет труднее, чем раньше. Но также это будет и самый тяжелый бой в карьере Мурата, и он также в опасности", - сказал Джеймс Али Башир, который в 2016 году привел Усика к чемпион ского титула WBO.
- Накануне Усик заявил, что улетает в Москву с хорошим настроением и не боится боксировать с Гассиевым в России.
- Ранее бой Усика против Гассиева в Москве оказался под угрозой срыва из-за организационных проблем.
- Российская сторона пригрозила украинскому боксеру судебным иском, если он сорвет бой, запланированный на 21 июля.
- Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиев.
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