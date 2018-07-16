Экс-охранник Януковича рассказал, что ждал приезда 10 броневиков из "Десны" на штурм Межигорья
Об этом он заявил на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Януковича, передает “Украинская правда”.
Кобзарь свидетельствовал посредством видеосвязи с оккупированного Крыма о событиях вечера 21 февраля, когда Янукович на вертолете покинул Межигорье. По его словам, штурмовать резиденцию приехали автобусы с радикалами.
"Подъехал Павленко (экс-начальник штаба службы безопасности Януковича - УП), он доложил, что их там чуть ли не 10 тысяч. Начались призывы к штурму резиденции. Павленко сказал, что туда завозили алкогольные напитки... Позвонил Шуляк (экс-командующий Внутренних войск - УП) и рассказал, что из воинской части "Десна" выехала бронетехника в количестве 10 единиц в сторону резиденции президента", - заявил Кобзарь.
Кобзарь пояснил, что, вероятно, Шуляк информацию получил от товарищей по службе.
"Где-то за месяц до этого, ходили разговоры, что, скорее всего, вооруженные силы, частично, предали президента Януковича", - сказал свидетель.
Также Кобзарь заявил, что слова Шуляка подтвердили "измену" и сравнил ее с планом "Чаушеску".
Прокурор обвинения Руслан Кравченко переспросил Кобзаря и попросил конкретизировать слова об измене военнослужащих.
"Командир батальона, это я сам определил, потому что 10 единиц это не выше уровня командира батальона. Фамилии и звания его я не знал. Получил я эту информацию от генерала-лейтенанта Шуляка", - ответил Кобзарь.
Затем Кобзарь уточнил, что разговоры об измене военнослужащих не подтверждены.
Отметим, ранее Павленко во время судебного заседания рассказал, что Януковича должны были убить в Харькове во время бегства.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича. Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
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