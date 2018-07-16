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Экс-охранник Януковича рассказал, что ждал приезда 10 броневиков из "Десны" на штурм Межигорья

Экс-глава службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 года ждал 10 единиц бронированной техники с воинской части "Десна" на штурм Межигорья

Об этом он заявил на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Януковича, передает “Украинская правда”.

Кобзарь свидетельствовал посредством видеосвязи с оккупированного Крыма о событиях вечера 21 февраля, когда Янукович на вертолете покинул Межигорье. По его словам, штурмовать резиденцию приехали автобусы с радикалами.

"Подъехал Павленко (экс-начальник штаба службы безопасности Януковича - УП), он доложил, что их там чуть ли не 10 тысяч. Начались призывы к штурму резиденции. Павленко сказал, что туда завозили алкогольные напитки... Позвонил Шуляк (экс-командующий Внутренних войск - УП) и рассказал, что из воинской части "Десна" выехала бронетехника в количестве 10 единиц в сторону резиденции президента", - заявил Кобзарь.

Кобзарь пояснил, что, вероятно, Шуляк информацию получил от товарищей по службе.

"Где-то за месяц до этого, ходили разговоры, что, скорее всего, вооруженные силы, частично, предали президента Януковича", - сказал свидетель.

Также Кобзарь заявил, что слова Шуляка подтвердили "измену" и сравнил ее с планом "Чаушеску".

Прокурор обвинения Руслан Кравченко переспросил Кобзаря и попросил конкретизировать слова об измене военнослужащих.

"Командир батальона, это я сам определил, потому что 10 единиц это не выше уровня командира батальона. Фамилии и звания его я не знал. Получил я эту информацию от генерала-лейтенанта Шуляка", - ответил Кобзарь.

Затем Кобзарь уточнил, что разговоры об измене военнослужащих не подтверждены.

Отметим, ранее Павленко во время судебного заседания рассказал, что Януковича должны были убить в Харькове во время бегства.

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