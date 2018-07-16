Джошуа узнал дату боя против Поветкина, - официально
16 июля, 2018, 13:47
Организаторы назвали дату поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным
Об этом сообщает BBC.
Поединок состоится 22 сентября в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли"
Энтони Джошуа будет защищать свои чемпионские титулы в бою против Александра Поветкина, которого WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул и обязала британца встретиться с ним.
Также Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации).
- Энтони Джошуа уже дрался на "Уэмбли" 29 апреля 2017 года и нокаутировал украинца Владимира Кличко.
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Ранее стало известно, что следующим соперником британца станет Поветкин, поскольку ему не удалось договориться о бое с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером из США.
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