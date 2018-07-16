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Джошуа узнал дату боя против Поветкина, - официально


фото: xsport.ua
Организаторы назвали дату поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным

Об этом сообщает BBC.

Поединок состоится 22 сентября в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли"

Энтони Джошуа будет защищать свои чемпионские титулы в бою против Александра Поветкина, которого WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул и обязала британца встретиться с ним.

Также Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации).

 

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