Джошуа узнал дату боя против Поветкина, - официально

16 июля, 2018, 13:47

Организаторы назвали дату поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным

Об этом сообщает BBC.

Поединок состоится 22 сентября в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли"

Энтони Джошуа будет защищать свои чемпионские титулы в бою против Александра Поветкина, которого WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул и обязала британца встретиться с ним.

Также Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации).