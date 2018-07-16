Цветок, который может ходить: инженеры представили "экзоскелет для растений"
Работа было разработано еще в прошлом году, но внимание он привлек после публикации материала в The Verge.
Hexa, разработанный на базе Vincross в Пекине, это шестилапий робот-краб со специальной операционная система на базе Linux. По словам Сун Тянкуая, ведущего разработчика проекта, Hexa - это лишь первый прототип "растительного экзоскелета".
Инженер рассказал, что на создание робота-растения его вдохновило посещение выставки подсолнухов в 2014 году. "Когда я пришел туда, то увидел, что все сосредоточено вокруг цветов, которым едва хватало места. В зале был участок, который все время оставалась в тени - цветы не выдержали этого и увяли. Я подумал, как было прекрасно, если бы они могли хоть ненадолго переместиться туда, где есть солнечный свет - это помогло бы им выжить ",- вспоминает Сун.
Такой "костюм" для растения умеет самостоятельно находить зоны, освещенные солнцем, и принимать наиболее удобную позицию растения, чтобы оно могло поглотить максимум света. Кроме того, робот сигнализирует о том, что почву необходимо увлажнить, умеет спасать свою подопечную растение от перегрева и даже "танцевать, когда чувствует прилив счастья", и "проявлять благосклонность к человеку".
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