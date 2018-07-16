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Четверо иностранцев пострадали в ДТП на Львовщине

15 июля на трассе сообщением Тухля - Славское в Сколевском районе на Львовщине произошло ДТП, в котором травмировались четверо иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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