Четверо иностранцев пострадали в ДТП на Львовщине
16 июля, 2018, 07:51
15 июля на трассе сообщением Тухля - Славское в Сколевском районе на Львовщине произошло ДТП, в котором травмировались четверо иностранцев
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Как предварительно установили правоохранители, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.
В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве