В супермаркетах Польши появились полки с украинскими продуктами
15 июля, 2018, 19:55
Французский ритейлер розничной торговли Carrefour планирует представить в польских магазинах полку с украинскими продуктами в рамках проекта "Кухни мира".
Об этом сообщает agravery.com.
Так, в магазинах уже представлено около сорока единиц разных товаров "made in Ukraine". Отмечается, что предложение о продаже украинской продукции поступило еще в 2017 году благодаря спросу на нее потребителей.
На полках можно увидеть, в частности, такую украинскую продукцию: "Кава зі Львова", Грильяжи от ТМ "Жайвір", бакалею ТМ "Верес" и различные снеки.
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