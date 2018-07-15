В супермаркетах Польши появились полки с украинскими продуктами

15 июля, 2018, 19:55

Французский ритейлер розничной торговли Carrefour планирует представить в польских магазинах полку с украинскими продуктами в рамках проекта "Кухни мира".

Об этом сообщает agravery.com.

Так, в магазинах уже представлено около сорока единиц разных товаров "made in Ukraine". Отмечается, что предложение о продаже украинской продукции поступило еще в 2017 году благодаря спросу на нее потребителей.

На полках можно увидеть, в частности, такую украинскую продукцию: "Кава зі Львова", Грильяжи от ТМ "Жайвір", бакалею ТМ "Верес" и различные снеки.