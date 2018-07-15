Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
15 июля, 2018, 10:41
В Украине, 15 июля, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
“По данным Укргидрометцентра, 15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
- Как сообщалось, в Японии уже около 50 погибших из-за неслыханных ливней.
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