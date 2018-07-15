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Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине, 15 июля, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, 15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

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