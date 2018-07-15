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Осужденного в Крыму украинского политзаключенного Панова могут вывезти в Россию

Россия обвинила Евгения Панова в якобы подготовке терактов на незаконно аннексированном полуострове

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "UA: Крым".

"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала она.

Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.

"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты ", - сказала адвокат.

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