Осужденного в Крыму украинского политзаключенного Панова могут вывезти в Россию
15 июля, 2018, 15:24
Россия обвинила Евгения Панова в якобы подготовке терактов на незаконно аннексированном полуострове
Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "UA: Крым".
"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала она.
Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.
"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты ", - сказала адвокат.
- Как сообщалось, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО "Лефортово", откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий сделки был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от соглашения со следствием отказывается.
- 7 февраля 2018 российский суд в оккупированном Крыму продлил аресты фигурантов дел "украинских диверсантов" Евгению Панову, Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве