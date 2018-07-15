Осужденного в Крыму украинского политзаключенного Панова могут вывезти в Россию

15 июля, 2018, 15:24

Россия обвинила Евгения Панова в якобы подготовке терактов на незаконно аннексированном полуострове

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "UA: Крым".

"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала она.

Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.

"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты ", - сказала адвокат.