На Закарпатье в цыганской части села Великая Добронь сгорел дитсад, подозревают поджог

15 июля, 2018, 17:40

В ночь на воскресенье, 15 июля, в цыганской части села Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада

Как сообщает Mukachevo.net, пожар был таким сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Жители предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг цыганских поселений в стране.

По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Как отметили в закарпатской полиции, для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества через поджог. Хотя по предварительным данным, утверждают в полиции, признаков умышленного поджога не обнаружили.