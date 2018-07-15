На Львовщине отметили годовщину подпольного украинского парламента времен Второй Мировой войны
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Началось мероприятие торжественным шествием участников национально-освободительной борьбы, молодежи, представителей общественных организаций, власти и местного самоуправления из многих районов области, которые возложили цветы к памятнику основателям Украинской Главной Освободительной Рады. Отцы христианских конфессий совершили чин панихиды по борцам за волю Украины. Позже состоялось торжественное вече.
Напомним, с 10 по 15 июля 1944 года возле с. Спрыня Самборского района состоялся Первый Великий Съезд УГОР. Тогда же Президентом УГОР был избран Кирило Осьмак, председателем Генерального Секретариата УГОР - командующий УПА Роман Шухевич.
Украинская Повстанческая Армия находилась в полном подчинении УГОР. Национально-освободительная борьба под руководством УГОР продолжалась до середины 50-х годов. Она завершилась с арестом Василя Кука, последнего командира УПА и Генерального секретаря УГОР.
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