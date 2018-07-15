 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине отметили годовщину подпольного украинского парламента времен Второй Мировой войны

Сегодня, 15 июля, в селе Спрыня на Самборщине отметили 74-ю годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады (УГОР) – органа национально-освободительной борьбы Украины против фашистской Германии и московско-большевистской оккупации во времена Второй Мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Началось мероприятие торжественным шествием участников национально-освободительной борьбы, молодежи, представителей общественных организаций, власти и местного самоуправления из многих районов области, которые возложили цветы к памятнику основателям Украинской Главной Освободительной Рады. Отцы христианских конфессий совершили чин панихиды по борцам за волю Украины. Позже состоялось торжественное вече.

Напомним, с 10 по 15 июля 1944 года возле с. Спрыня Самборского района состоялся Первый Великий Съезд УГОР. Тогда же Президентом УГОР был избран Кирило Осьмак, председателем Генерального Секретариата УГОР - командующий УПА Роман Шухевич.

Украинская Повстанческая Армия находилась в полном подчинении УГОР. Национально-освободительная борьба под руководством УГОР продолжалась до середины 50-х годов. Она завершилась с арестом Василя Кука, последнего командира УПА и Генерального секретаря УГОР.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать