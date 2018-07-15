На Луганщине из обесточенной шахты вытащили горняков
15 июля, 2018, 12:46
На Луганщине подняли на поверхность девяносто горняков шахты "Тошкивка", которые вчера вечером оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания рудника
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".
"Девяносто шахтеров шахты "Тошкивка" на Луганщине, которые из-за обесточивания оказались заблокированными под землей, уже подняли на поверхность", - говорится в сообщении.
В субботу вечером из-за грозы на Луганщине произошли масштабные обесточивания в городе Северодонецке и шахты в населенном пункте Тошкивка.
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