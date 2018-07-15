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На Луганщине из обесточенной шахты вытащили горняков

На Луганщине подняли на поверхность девяносто горняков шахты "Тошкивка", которые вчера вечером оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания рудника

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Девяносто шахтеров шахты "Тошкивка" на Луганщине, которые из-за обесточивания оказались заблокированными под землей, уже подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

В субботу вечером из-за грозы на Луганщине произошли масштабные обесточивания в городе Северодонецке и шахты в населенном пункте Тошкивка.

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