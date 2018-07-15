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На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, двое бойцов ранены

На протяжении прошлых суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.

"Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", - отмечается в сообщении. Вследствие вражеского огня были ранены двое украинских защитников.

По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутового.

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