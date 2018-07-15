На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, двое бойцов ранены

15 июля, 2018, 07:36

На протяжении прошлых суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета