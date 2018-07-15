На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, двое бойцов ранены
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.
Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.
"Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", - отмечается в сообщении. Вследствие вражеского огня были ранены двое украинских защитников.
По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутового.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве