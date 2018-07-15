 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Министры иностранных дел G7 обратились к России по делу сбитого MH17

Министры иностранных дел Большой семерки в очередной раз призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы относительно российского ЗРК “БУК”, который, по результатам расследования Совместной следственной группы (JIT), сбил малазийский Боинг

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Большой семерки к годовщине уничтожения рейса Малазийских авиалиний MH17, передает УНН.

“Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбитие рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года”, — говорится в заявлении.

Министры напомнили, что MH17 перевозил 298 человек — членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

“Мы полностью поддерживаем работу Совместной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT относительно роли России в падении MH17 являются убедительными, внушительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких”, — заявляют министры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать