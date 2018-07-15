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К Сенцову обратился бывший узник концлагерей: Борись за жизнь и свободу!

К Олегу Сенцову обратился профессор украинской инженерно-педагогической академии, бывший узник четырех нацистских концлагерей Игорь Малицкий с призывом "жить ради семьи, государства, патриотов Украины"

Малицкий просит политзаключенного бороться за жизнь и свободу. Об этом говорится в его письме к Сенцову, опубликованном в Facebook.

"Дорогой друг Олег. Обращаюсь к тебе как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику теперь уже путинских лагерей. Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом. Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват. Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!" - пишет Игорь Малицкий.

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