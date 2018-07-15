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Глава немецкого МИД предостерег Трампа от односторонних соглашений с Путиным

Глава немецкого МИД Гайко Маас предостерегает Дональда Трампа, что односторонние сделки с российским президентом в конечном итоге навредят США, в то же время он отметил, что приветствует встречу Трампа и Путина

Об этом сообщает DW.COM.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас (Heiko Maas) предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с Владимиром Путиным, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров.

"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге повредят и США", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 июля.

Одновременно Гайко Маас отметил, что, в целом, он приветствует саммит Трампа и Путина. По словам главы МИД, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. "Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Маас.

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