Глава немецкого МИД предостерег Трампа от односторонних соглашений с Путиным

15 июля, 2018, 10:13

Глава немецкого МИД Гайко Маас предостерегает Дональда Трампа, что односторонние сделки с российским президентом в конечном итоге навредят США, в то же время он отметил, что приветствует встречу Трампа и Путина

Об этом сообщает DW.COM.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас (Heiko Maas) предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с Владимиром Путиным, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров.

"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге повредят и США", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 июля.

Одновременно Гайко Маас отметил, что, в целом, он приветствует саммит Трампа и Путина. По словам главы МИД, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. "Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Маас.