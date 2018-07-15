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Футбол на крови: день 32

15 июля в России завершился чемпионат мира по футболу

За время чемпионата российско-оккупационные войска 786 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 126 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 13 украинских военных и 59 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий девять мирных жителей.

15 июля состоялся заключительный матч чемпионата мира:

Франция - Хорватия 4:2

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