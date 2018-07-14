Закрыли единственную в стране Школу кобзарей

14 июля, 2018, 19:18

В Стритовке Киевской области прекратил существование Колледж кобзарского искусства - это было единственное заведение в Украине, где профессионально готовили кобзарей

Новостью поделился режиссер Александр Игнатуша в Facebook.

"Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стритовка. Официальное название - Стритовский педагогический колледж кобзарского искусства. Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт вопиющий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола", - отметил Игнатуша.

В сети предполагают, что причина закрытия музыкально-педагогического учреждения - недобор учеников. По предварительным данным, на 12 мест подали всего 2 заявления.

"Причина - принятие государственного бюджета 2018 Верховной Радой Украины без финансирования техникумов, профтехучилищ, колледжей. МОН не возражал", - написали в комментариях.

Стритовский педагогический колледж кобзарского искусства - единственное заведение в Украине I уровня аккредитации. Его выпускники становятся младшими специалистами по специализации "Народные инструменты".