Закрыли единственную в стране Школу кобзарей
Новостью поделился режиссер Александр Игнатуша в Facebook.
"Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стритовка. Официальное название - Стритовский педагогический колледж кобзарского искусства. Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт вопиющий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола", - отметил Игнатуша.
В сети предполагают, что причина закрытия музыкально-педагогического учреждения - недобор учеников. По предварительным данным, на 12 мест подали всего 2 заявления.
"Причина - принятие государственного бюджета 2018 Верховной Радой Украины без финансирования техникумов, профтехучилищ, колледжей. МОН не возражал", - написали в комментариях.
Стритовский педагогический колледж кобзарского искусства - единственное заведение в Украине I уровня аккредитации. Его выпускники становятся младшими специалистами по специализации "Народные инструменты".
- Как сообщалось, известная украинская группа соединила бандуру с новым инструментом.
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