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За сутки на Донбассе ранены двое наших защитников

Российские оккупационные войска по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За минувшие сутки противник 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное. При этом, противник применил по защитникам Новолуганского 82-мм миномет и выпустил в нашу сторону 8 мин.

"На Донецком направлении оккупанты продолжили употреблять активные провокационные меры, чтобы вызвать огонь в ответ. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески", - сообщили в пресс-центре.

Жарко было и на Мариупольском направлении: 12 раз российские наемники нарушили всеобъемлюще "хлебное перемирие".

"Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, из которого обстреляли позиции Объединенных сил в районе Водяного. На этот раз в сторону наших защитников прилетело 5 мин калибра 120 мм", - отметили военные.

Вследствие вражеского огня на этом направлении были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки, также ранения получили 4 оккупанты.

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