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В столице с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте

В субботу, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Так, согласно решению КГГА, разовый билет в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере будет стоить 8 грн.

Однако пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае единоразового приобретения 50 поездок). Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

Количество поездок, единовременно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, оставшихся на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

В частности, пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом, в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) обойдется в 390 грн, а в метрополитене – 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 грн.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд общественным транспортом для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным картам.

Кроме того, до конца июля 2018 года пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, по ранее приобретенным по предварительной стоимости жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты. До конца июля 2018 года пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты до действующего тарифа. Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два и более жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты до действующего тарифа, будет осуществляться на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. При этом, обмен жетонов старого образца на проезд в метрополитене осуществляется течение августа 2018 года на станциях метрополитена "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

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