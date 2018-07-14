В столице определены сроки строительства метро на Виноградарь
Об этом говорится в распоряжении КГГА от 11 июля.
Так, в первую очередь строительства планируют соединить станцию "Сырец" с новой станцией "Проспект правды", построить еще одну станцию - "Мостицкую" - и вилочные ответвления до станции Виноградарь.
Стоимость проекта составит 6,3млрд грн. Профинансируют строительство из средств городского бюджета Киева.
Вместе с новым участком метро в Подольском районе создадут электродепо.
Киевский метрополитен планирует начать строительство двух новых станций в сторону Виноградаря уже в этом году. Недавно компания объявила о проведении тендера по строительству продолжения этой линии метрополитена.
21 марта, комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы дала разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков Киевский метрополитен для строительства двух станций подземки на жилом массиве Виноградарь.
- Как сообщалось, прокуратура начала расследовать избиение полицейским мужчины в метро.
- Напомним, проезд подорожает не только в метро, но и в наземных видах транспорта.
- После повышения цены на проезд в киевском метро будут введены новые виды проездных.
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