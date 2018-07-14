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В столице определены сроки строительства метро на Виноградарь

Первую очередь строительства метро на Виноградарь планируют выполнить за 36 месяцев, стоимость проекта составит 6,3 млрд грн

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 11 июля.

Так, в первую очередь строительства планируют соединить станцию ​​"Сырец" с новой станцией "Проспект правды", построить еще одну станцию - "​​Мостицкую" - и вилочные ответвления до станции Виноградарь.

Стоимость проекта составит 6,3млрд грн. Профинансируют строительство из средств городского бюджета Киева.

Вместе с новым участком метро в Подольском районе создадут электродепо.

Киевский метрополитен планирует начать строительство двух новых станций в сторону Виноградаря уже в этом году. Недавно компания объявила о проведении тендера по строительству продолжения этой линии метрополитена.

21 марта, комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы дала разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков Киевский метрополитен для строительства двух станций подземки на жилом массиве Виноградарь.

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