В столице арестовали мужчину, который в маске Человека-паука грабил кредитные пункты

14 июля, 2018, 17:13

В Киеве вооруженный ножом мужчина в маске Человека-паука ограбил три пункта выдачи кредитов и был задержан правоохранителями

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, сотрудники уголовного розыска Оболонского и Главного управлений столичной полиции проанализировали ряд разбойных нападений, совершенных в последнее время на финансовые учреждения, и установили, что злоумышленник в маске заходил в помещения учреждений, угрожал работникам ножом, после чего забирал из кассы деньги и убегал.

Погрешностью злоумышленника было то, что он нож и маску оставлял недалеко от места совершения преступления. Поэтому правоохранители после комплекса оперативно-розыскных мероприятий смогли идентифицировать его личность.

"Злоумышленник – 35-летний житель Деснянского района Киева, ранее не судимый. Мы имеем достаточно доказательств о совершении им трех разбойных нападений возле станции метрополитена "Почайна", а также еще нескольких подобных преступлений на территории города", - подчеркнули в полиции.

Как признался сам задержанный, он заранее покупал маски Человека-паука и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбоя. Выбирал небольшие пункты выдачи быстрых кредитов в местах дорожных развязок, где можно быстро исчезнуть среди толпы и убежать.

"Совершать преступления по одному-два в месяц он начал с марта этого года. По приблизительным подсчетам, мужчина завладел суммой около 65 тысяч гривень. За один раз забирал из учреждений от 1500 до 25000 гривень", - добавили в полиции.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. За совершенное нападающему грозит до 12 лет лишения свободы. Для правонарушителя уже избрана мера пресечения в виде ареста.