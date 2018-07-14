В Полтавской области начнется разработка новых перспективных газовых месторождений

14 июля, 2018, 11:34

12 июля депутаты Полтавского областного совета поддержали решение о предоставлении компаниям разрешений увеличить, или начать добычу газа на месторождениях углеводородов, расположенных в области. Области это позволит существенно увеличить местные бюджеты. Кроме того, решение отразится на объемах общеукраинской добычи, который может обновить рекорды уже в этом году

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского облсовета.

12 июля состоялось выездное заседание Полтавского облсовета, где с участием представителей компаний рассматривались вопросы выдачи разрешений на разработку месторождений. По результатам заседания, облсовет дал 14 специальных разрешений, что позволит компаниям уже в этом году начать процесс бурения новых скважин.

Компания East Europe Petroleum провела изменения к лицензионным условиям по 10 спецразрешениям. EEP проводит углубленное геологическое изучение недр на Дружининской, Юго-Свистуновской, Майоровской, Клюшниіквской, Боярско-Чапаевской, Флеровско-Юбилейной, Ново-Диканьской, Бутовско-Миргородской, Ольшанской и Гулаковской площадях.

Как известно, 33% EEP принадлежат государству в лице НАК "Надра Украины", а другая часть — кипрской компании Hartlog Limited, которую СМИ связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом. Начать добычу на Дубровской площади сможет компания “ТВИНС ГРУПП”, которую СМИ связывают с владельцем группы АТБ Геннадием Буткевичем.

Разработку Бобрицкой площади позволили компании “СЕНС-Д”. Согласно единому реестру юридических лиц, учредителем компании указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время руководил ТД “АМ Трейд”, который СМИ связывают с компанией Dniprocity Limited.

Компании “ЭЛИОН ИНВЕСТ” и “ПРАЙС КОМПАНИ” получили лицензии на разработку Звязовской и Филенково-Черняховской площади соответственно. Когда-то на эти площади претендовала компания “Голден деррик” (прежнее название East Europe Petroleum), поэтому эти компании также связывают с Павлом Фуксом.

Напомним, в 2017 году добыча газа в Украине составил 20,5 млрд куб. м. Доля Полтавщины в общеукраинской добыче — 8,5 млрд куб. м.

Как известно, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина через 3-4 года сможет обеспечить себя газом собственной добычи.