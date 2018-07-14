В Германии экстренно сел самолет Ryanair, на борту десятки пострадавших

14 июля, 2018, 14:46

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в хорватский город Задар, пошел на экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан из-за падения давления в салоне

Об этом сообщает DW со ссылкой на местную полицию.

"Возникли технические проблемы, и давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хане", - сказал представитель полиции.

Отмечается, что рейс FR7312 совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23:30 в пятницу, 13 июля.

После этого около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и боли в ушах.

Авиакомпания Ryanair должна была найти для пассажиров другой самолет, вылет которого в Хорватию планировали на утро субботы. По словам одного из пассажиров рейса, им не было предоставлено место для сна и бесплатный доступ к Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в аэропорту нидерландского Эйндховена эвакуировали пассажирский самолет компании Ryanair после того как на борту судна нашли письмо о том, как сделать бомбу.

Самолет украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", рейс Черновцы - Бергамо (Италия), совершил посадку на запасном аэродроме в Вене.