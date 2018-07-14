В Германии экстренно сел самолет Ryanair, на борту десятки пострадавших
Об этом сообщает DW со ссылкой на местную полицию.
"Возникли технические проблемы, и давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хане", - сказал представитель полиции.
Отмечается, что рейс FR7312 совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23:30 в пятницу, 13 июля.
После этого около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и боли в ушах.
Авиакомпания Ryanair должна была найти для пассажиров другой самолет, вылет которого в Хорватию планировали на утро субботы. По словам одного из пассажиров рейса, им не было предоставлено место для сна и бесплатный доступ к Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что в аэропорту нидерландского Эйндховена эвакуировали пассажирский самолет компании Ryanair после того как на борту судна нашли письмо о том, как сделать бомбу.
Самолет украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", рейс Черновцы - Бергамо (Италия), совершил посадку на запасном аэродроме в Вене.
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