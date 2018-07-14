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Учения Sea Breeze 2018: на полигоне "Широкий лан" военные отработали авиаудары

Сегодня, 14 июля, на полигоне "Широкий лан" морские пехотинцы из Украины, Молдовы, Грузии и США провели совместные маневры в рамках учений Sea Breeze 2018

Об этом сообщает Укринформ.

Морские пехотинцы из Украины, Молдовы, Грузии и США провели несколько операций.

В частности, военные десантировались с вертолетов, обезвредили террористов в городе, создавали блокпост, а также отрабатывали авиаудары и минометный бой.

Бойцы показали отличную слаженную работу, несмотря на многонациональность команды.

С 9 по 21 июля проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2018. Целью обучения, к которому присоединились представители вооруженных сил 19 стран, является планирование и проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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