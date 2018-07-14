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Трампу стоит отменить саммит с Путиным, если он не готов говорить с позиции силы, - Маккейн

"Президент Трамп должен быть готов противостоять Путину с позиции силы и показать, что тот заплатит высокую цену за продолжение агрессии против США и мировых демократий. Если президент Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит в Хельсинки нужно отменить"

Как сообщает "Голос Америки", с таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн после того, как министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против 12 россиян за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Маккейн высоко оценил работу американских разведчиков и правоохранителей, которым удалось собрать мощную доказательную базу перед провозглашением этих обвинений.

"Сегодняшние обвинения являются результатом тяжелой работы американских правоохранительных органов и разведчиков, которые посвящают свою жизнь привлечению к правосудию тех, кто хочет нам навредить. Эти обвинения дополняют доказательную базу существования развитого плана Владимира Путина по нападению на выборы 2016 года, направленному на то, чтобы посеять хаос и раздор между избирателями в США и разрушить веру в нашу демократию", - говорится в заявлении сенатора.

Маккейн также подчеркнул, что администрация США и Конгресс принимают недостаточно действий в сфере киберзащиты систем голосования и сдерживания дестабилизации.

  • Как сообщалось, обнародован график встречи Трампа и Путина в понедельник в Хельсинки.
  • Украинцы начали флешмоб в Twitter, чтобы напомнить Трампу о Сенцове перед встречей с Путиным.
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