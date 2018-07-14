Председатель Еврокомиссии Юнкер покинул саммит НАТО в инвалидной коляске
Соответствующий снимок в пятницу, 13 июля, опубликовала Би-би-си.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что Юнкер неуверенно стоял на ногах и чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко. Многие предположили, что политик был пьян.
При этом официальный представитель ЕК Маргарітіс Схинас сообщил, что у Юнкера случился приступ болевого синдрома - ишиалгии. Он добавил, что глава Еврокомиссии принимает лекарства, он уже чувствует себя лучше и продолжит работу.
Главу Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Так, в 2017 году он пришел пьяным на саммит ООН в Женеве, где врезался в людей и натыкался на мебель.
А два года назад в сети появилось видео, на котором он раздает политикам пощечины, сравнивает галстуки и дурачится.
- Как сообщалось, Юнкер призвал прекратить "травлю" России.
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