Председатель Еврокомиссии Юнкер покинул саммит НАТО в инвалидной коляске

14 июля, 2018, 07:51

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер покинул саммит НАТО в Брюсселе в инвалидной коляске

Соответствующий снимок в пятницу, 13 июля, опубликовала Би-би-си.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что Юнкер неуверенно стоял на ногах и чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко. Многие предположили, что политик был пьян.

При этом официальный представитель ЕК Маргарітіс Схинас сообщил, что у Юнкера случился приступ болевого синдрома - ишиалгии. Он добавил, что глава Еврокомиссии принимает лекарства, он уже чувствует себя лучше и продолжит работу.

Главу Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Так, в 2017 году он пришел пьяным на саммит ООН в Женеве, где врезался в людей и натыкался на мебель.

А два года назад в сети появилось видео, на котором он раздает политикам пощечины, сравнивает галстуки и дурачится.