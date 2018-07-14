Киев - один из самых дешевых городов, Женева - дорогая, - исследование UBS

14 июля, 2018, 22:01

Ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, что позволяет обеспечить минимальный набор товаров и услуг и не включает арендную плату, составляет $4260. В Женеве для жизни нужно около $4165, в Нью-Йорке - $3673, в Лондоне (8-е место) - $3411

Об этом говорится в отчете UBS.

Минимальные расходы в Санкт-Петербурге швейцарский банк оценивает почти в $2300, а в Москве можно жить дешевле - $2264. Меньше всего затрат потребует Каир - $1272 в месяц, на две строки выше него Киев - $1618.

Самая дорогая еда в изученных UBS городах - в Женеве и Цюрихе, самая дешевая - в Киеве и Лагосе. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти $4 тыс. в месяц), тогда как в Москве можно уложиться в менее чем $1,6 тыс., как во Франкфурте или Брюсселе. Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на женскую одежду, мужская стоит на $140 в месяц меньше (8-е место).

Главный центр мужской и женской моды - Милан, а экономным покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу. Швейцарские города Цюрих и Женева вновь признаны самыми дорогими в мире для проживания, говорится в исследовании банка UBS AG "Цены и доходы" (Prices and Earnings).

Впрочем, их жители и зарабатывают гораздо больше, чем жители других стран. Санкт-Петербург в общем рейтинге цен занял 51-е место из 77, Москва - 54-е, а вот по доходам наблюдается обратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург - на 66-м.

Третьим среди самых дорогих городов является Осло, в топ-5 также входят Копенгаген и Нью-Йорк. Высокие цены также означают существенные затраты для туристов, желающих посетить данные города. Однодневный визит в Нью-Йорк обойдется паре туристов более чем в $1000, стоит учесть, однако, что в эту сумму включено пребывание в отличной гостинице, два приема пищи в ресторане, бутылка вина, такси и ряд других мелочей.

Сеул в этом году вырвался на 2-е место ($1002) из-за Зимних Олимпийских игр. В Париже можно было отдохнуть за $888 в сутки, сопоставимые цены зафиксированы в Дубае и Франкфурте. Посещение Санкт-Петербурга, Милана или Сиднея обойдется примерно в $670 на двоих, Москвы или Афин - в $608.