Главу Перечинской РГА за час до смертельного ДТП полиция отпустила после другой аварии, – Москаль

14 июля, 2018, 14:09

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль настаивает на служебном расследовании в отношении сотрудников полиции, которые отпустили нетрезвого главу Перечинской районной государственной администрации Виктора Олефира после ДТП в селе Ворочово. Эта авария произошла за час до смертельного ДТП в Перечине

За час до ДТП в Перечине, 13 июля, полиция задерживала главу Перечинской районной государственной администрации Виктора Олефира за другую аварию, но правоохранители его отпустили. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля 14 июля.

"Смертельной аварии с участием главы Перечинской райгосадминистрации могло и не произойти, если бы полиция добросовестно выполняла свои служебные обязанности... В пятницу, 13 июля, в 21:08, то есть за час до смертельного ДТП в Перечине, в Перечинское отделение полиции поступило сообщение, что в селе Ворочово по улице Главной произошло дорожно-транспортное происшествие – председатель Перечинской РГА Виктор Олефир за рулем внедорожника Jeep Cherokee "столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на место выехала полиция и, увидев, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его, поскольку в результате аварии не было пострадавших.

"Геннадий Москаль поручил начальнику Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Романа Стефанишину срочно провести служебное расследование по данному факту, установить, кто выезжал на место происшествия, уволить этих людей за халатное выполнение служебных обязанностей, а материалы расследования передать в прокуратуру", – добавили в пресс-службе.

13 июля в 22:30 Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника Jeep Cherokee, совершил наезд на двух жительниц Перечина Закарпатской области. Одна женщина погибла, другая госпитализирована. Олефира задержали, он отстранен от исполнения обязанностей председателя РГА. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.