Футбол на крови: день 31

14 июля, 2018, 19:00

14 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялся матч за третье место

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 756 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 125 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 13 украинских военных и 58 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий девять мирных жителей.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди личного состава российских оккупационных войск отмечается рост числа небоевых потерь, связанных с текущим "несогласованным" минированием местности. Постоянное наращивание оккупантами минно-взрывных заграждений, представляет опасность для местных жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и существенно ограничивает их свободу передвижения.

14 июля на чемпионате мира по футболу состоялся матч за третье место:

Бельгия - Англия 2:0