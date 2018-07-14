Футбол на крови: день 31
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 756 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 125 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 13 украинских военных и 58 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий девять мирных жителей.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди личного состава российских оккупационных войск отмечается рост числа небоевых потерь, связанных с текущим "несогласованным" минированием местности. Постоянное наращивание оккупантами минно-взрывных заграждений, представляет опасность для местных жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и существенно ограничивает их свободу передвижения.
14 июля на чемпионате мира по футболу состоялся матч за третье место:
Бельгия - Англия 2:0
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