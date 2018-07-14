Экс-премьера Пакистана с дочерью арестовали в аэропорту после прибытия в страну

14 июля, 2018, 20:14

Бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа вместе с дочерью задержали по обвинению в коррупции

В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, которого обвиняют в коррупции. Его вместе с дочерью Мариам задержали в пятницу, 13 июля, в аэропорту города Лахор после возвращения из Лондона, где он навещал больную жену, передает Deutsche Welle .

Шариф недавно был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, его дочери грозит заключение сроком семь лет. Экс-премьера взяли под стражу, однако, ожидается, что он обжалует арест и будет требовать освобождения под залог. Пока не сообщалось, когда будет подана апелляция, но он должен сделать это до понедельника, 16 июля. В Лахоре бывшего премьера ждали около 15 тысяч его сторонников.

Перед его возвращением полиция провела массовые задержания членов его Пакистанской мусульманской лиги. Навазу Шарифу было запрещено заниматься политикой. Сейчас его партию возглавляет его брат Шахбаз Шариф. В телевизионном обращении к сторонникам из Лондона экс-премьер заявил, что не боится тюрьмы и просит людей голосовать за его партию на выборах, которые состоятся 25 июля.

Расследование в отношении Шарифа началось после публикации "панамских документов". В них говорится, что несколько детей экс-премьера были связаны с офшорными компаниями, которые использовались для отмывания денег и покупки зарубежных активов, в частности дорогих квартир в Лондоне. Он также не сообщил о получении зарплаты от компании своего сына, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах, размером 2,7 тысячи долларов США в месяц.

В июле 2017 года Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана. 6 июля этого года Антикоррупционный суд Исламабада заочно приговорил его к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции. Зять Шарифа сейчас находится в тюрьме по приговору по этому же делу, связанному с покупкой дорогих квартир в Лондоне за нелегально полученные средства.