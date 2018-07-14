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МВД Украины приобретёт 55 французских вертолетов

Для системы авиационной безопасности и защиты МВД приобретёт 55 вертолетов

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В субботу, 14 июля, в Кабинете министров Украины был подписан контракт между МВД и французской компанией Airbus Helicopters.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.

Согласно условиям договора, МВД получит 55 моделей вертолетов H225, H145 и Н125. Общая сумма покупки составит 551 млн евро, 465 млн евро из которых будут взяты в качестве кредита у государственного казначейства Франции. В комплекте с транспортными средствами, Украина получит сервисное обслуживание вертолетов, техников и инструкторов, которые будут обучать персонал. МВД объяснило сделку необходимостью обновления авиапарка.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Первые четыре вертолета прибудут в Украину уже до конца года.

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