МВД Украины приобретёт 55 французских вертолетов
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В субботу, 14 июля, в Кабинете министров Украины был подписан контракт между МВД и французской компанией Airbus Helicopters.
Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.
Согласно условиям договора, МВД получит 55 моделей вертолетов H225, H145 и Н125. Общая сумма покупки составит 551 млн евро, 465 млн евро из которых будут взяты в качестве кредита у государственного казначейства Франции. В комплекте с транспортными средствами, Украина получит сервисное обслуживание вертолетов, техников и инструкторов, которые будут обучать персонал. МВД объяснило сделку необходимостью обновления авиапарка.
Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.
Первые четыре вертолета прибудут в Украину уже до конца года.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве