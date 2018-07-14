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Часть Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии

В Крыму остались без света Сакский район и часть Евпатории

Об этом сообщает министерство энергетики РФ.

Министерство энергетики страны-оккупанта сообщило об отключении трех линий электропередач в 10:47 утра. Отключены линии общей мощностью 110 кВт в Крыму. Позже в некоторых частях города восстановили подачу электроэнергии.

Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы другая часть отключенных от электричества районов получили свет. Подачу электроэнергии оккупанты обещают восстановить в ближайшее время.

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