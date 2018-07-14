Британская полиция заявила об обнаружении бутылочки с "Новичком"
14 июля, 2018, 09:17
Британская полиция обнаружила бутылку, в которой, вероятно, хранился нервно-паралитический агент "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери
Об этом сообщило информационное агентство The Associated Press.
По его данным, сейчас полиция пытается выяснить, именно этим ли веществом отравились Сергей и Юлия Скрипали.
Находку обнаружили в доме Чарли Роули еще 11 июля, а сейчас лабораторный анализ подтвердил, что там содержится нервно-паралитическое вещество. Как бутылочка попала к Роули, выяснить не удалось.
- Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
- Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
- 9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" скончалась одна из пострадавших - Дон Стерджесс.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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