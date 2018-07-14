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Британская полиция заявила об обнаружении бутылочки с "Новичком"

Британская полиция обнаружила бутылку, в которой, вероятно, хранился нервно-паралитический агент "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери

Об этом сообщило информационное агентство The Associated Press.

По его данным, сейчас полиция пытается выяснить, именно этим ли веществом отравились Сергей и Юлия Скрипали.

Находку обнаружили в доме Чарли Роули еще 11 июля, а сейчас лабораторный анализ подтвердил, что там содержится нервно-паралитическое вещество. Как бутылочка попала к Роули, выяснить не удалось.

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