Женщина уронила iPhone с самолета, а он остался невредимым

13 июля, 2018, 15:30

iPhone выпал из самолета, летевшего на высоте примерно 300 метров, и продолжил работать

Об этом сообщает Newsweek.

Владелица смартфона Сарвиндер Наберхаус (Sarvinder Naberhaus) летела на ретро-самолете в рамках тура American Barnstormers, вылетев из аэропорта в Эймс в штате Айова (США).

Она достала устройство и выдвинула его из окна, чтобы сделать несколько фотографий, однако сильный порыв ветра вырвал iPhone с ее руки.

Позже Наберхаус воспользовалась приложением "Найти iPhone" на другом устройстве и обнаружила, что ее телефон лежит на улице в восточной части города.

Она отправилась в тот район и попыталась воспроизвести на потерянном смартфоне звуковой сигнал, чтобы отыскать iPhone по звука звонка.

Женщина не думала, что сумеет найти свой телефон, однако все же услышала, как тот звонит. Как оказалось, телефон лежал в густой траве без повреждений и даже царапин и отлично работал.