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Ивано-Франковщина: женщина отвела детей к соседке для встречи с турком, а он взял ее в заложники


фото: Нацполіція
В Ивано-Франковской области полицейские задержали иностранца, который взял в заложницы свою бывшую сожительницу и угрожал ей убийством

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось в селе Викно Городенковского района. Правоохранителей вызвали соседки жертвы, которые услышали крики из ее дома.

Установлено, что к пострадавшей приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции. По предварительной информации, мужчина проживал на территории страны незаконно.

Заложница, узнав что к ней приедет мужчина, отвела детей к соседке. Но во время их встречи что-то пошло не так.

На место выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. После того, как стало известно, что иностранец удерживает женщину и угрожает ей убийством, в действие ввели спецоперацию "Заложник" с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

В результате спецоперации злоумышленника задержали. Женщина не пострадала, сейчас с ней работают медики.

По факту открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно уведомления задержанного о подозрении и избрания меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

 
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