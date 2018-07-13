Видно все кости: ученые испытали цветной 3D-рентген

13 июля, 2018, 11:04

Изобретатели протестировали новое устройство - 3D-рентген, который делает цветные снимки, на одном из авторов проекта

Об этом написали на Twitter.

Устройство изобрел Фил Батлер. Его рентген делает цветные трехмерные изображения. С его помощью можно разглядеть мягкие ткани, жир и кости.

В рентгене есть специальные детекторы с мощным энергетическим разрешением. Их разрабатывали для адронного коллайдера.

Изобретение решили испытать на Батлере и просканировали его запястья.

Эксперты планируют провести исследование, чтобы сравнить новое оборудование со старым.

The world's first 3D-color X-ray image, which offers a clear view of the human body, including bones, lipids, and soft tissue, has been produced by New Zealand researchers. The new tech is expected to help boost accuracy when diagnosing diseases (Credit: Mars Bioimaging) pic.twitter.com/5DJvZV6rIl People's Daily,China (@PDChina) 13 июля 2018 г.