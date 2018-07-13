Видно все кости: ученые испытали цветной 3D-рентген
Об этом написали на Twitter.
Устройство изобрел Фил Батлер. Его рентген делает цветные трехмерные изображения. С его помощью можно разглядеть мягкие ткани, жир и кости.
В рентгене есть специальные детекторы с мощным энергетическим разрешением. Их разрабатывали для адронного коллайдера.
Изобретение решили испытать на Батлере и просканировали его запястья.
Эксперты планируют провести исследование, чтобы сравнить новое оборудование со старым.
The world's first 3D-color X-ray image, which offers a clear view of the human body, including bones, lipids, and soft tissue, has been produced by New Zealand researchers. The new tech is expected to help boost accuracy when diagnosing diseases (Credit: Mars Bioimaging) pic.twitter.com/5DJvZV6rIlPeople's Daily,China (@PDChina) 13 июля 2018 г.
- Ранее ученые из Калифорнийского университета создали "умный" электронный пластырь для заживления ран.
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
Читайте также
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-