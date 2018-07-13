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Видно все кости: ученые испытали цветной 3D-рентген

Изобретатели протестировали новое устройство - 3D-рентген, который делает цветные снимки, на одном из авторов проекта

Об этом написали на Twitter.

Устройство изобрел Фил Батлер. Его рентген делает цветные трехмерные изображения. С его помощью можно разглядеть мягкие ткани, жир и кости.

В рентгене есть специальные детекторы с мощным энергетическим разрешением. Их разрабатывали для адронного коллайдера.

Изобретение решили испытать на Батлере и просканировали его запястья.

Эксперты планируют провести исследование, чтобы сравнить новое оборудование со старым.

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