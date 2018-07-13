Ввоз евроблях: Рада приняла за основу законопроекты для снижения акцизов на растаможку авто

13 июля, 2018, 12:05

Украинский парламент принял в первом чтении два законопроекта, которые регулируют растаможку машин из Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, законопроект № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения акцизом легковых автомобилей.

Документом предлагается ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должно произойти изменение налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Планируется установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Другой проект закона № 8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты по поводу ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Он позволяет вводить ограничения на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. В частности, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.

Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.