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Возле здания Минэнергоугля подрались министр и нардеп

В пятницу, 13 июля, под зданием Минэнергоугля на Крещатике подрались министр энергетики Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов

Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, обнародовав видео инцидента.

Народный депутат в микрофон обращался к министру. После того, как Насалик взял микрофон и начал общаться с горняками шахты "Кураховская" государственной холдинговой компании "Селидовуголь", Шахов выхватил у министра микрофон и началась стычка.

Полицейские разняли чиновника и депутата, а присутствующие отреагировали на стычку криками "Позор".

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