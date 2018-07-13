Возле здания Минэнергоугля подрались министр и нардеп
13 июля, 2018, 12:56
В пятницу, 13 июля, под зданием Минэнергоугля на Крещатике подрались министр энергетики Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов
Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, обнародовав видео инцидента.
Народный депутат в микрофон обращался к министру. После того, как Насалик взял микрофон и начал общаться с горняками шахты "Кураховская" государственной холдинговой компании "Селидовуголь", Шахов выхватил у министра микрофон и началась стычка.
Полицейские разняли чиновника и депутата, а присутствующие отреагировали на стычку криками "Позор".
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