Возле здания Минэнергоугля подрались министр и нардеп

13 июля, 2018, 12:56

В пятницу, 13 июля, под зданием Минэнергоугля на Крещатике подрались министр энергетики Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов

Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, обнародовав видео инцидента.

Народный депутат в микрофон обращался к министру. После того, как Насалик взял микрофон и начал общаться с горняками шахты "Кураховская" государственной холдинговой компании "Селидовуголь", Шахов выхватил у министра микрофон и началась стычка.

Полицейские разняли чиновника и депутата, а присутствующие отреагировали на стычку криками "Позор".