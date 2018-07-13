Во время акции "евробляхеров" в Киеве сбили одного митингующего

13 июля, 2018, 14:54

В полиции открыли уголовные производства из-за столкновения в правительственном квартале во время массовых акций владельцев авто на еврономерах

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

12 июля в полицию поступило сообщение, что на пересечении улиц Институтской и Садовой во время блокировки движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что движение машины Тойота Ленд Крузер заблокировали несколько десятков человек. Они разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.

Также правоохранители установили личность активиста, которого подозревают в повреждении автомобиля. Это – житель Киева, 1991 года рождения. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.