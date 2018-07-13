Во время акции "евробляхеров" в Киеве сбили одного митингующего
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
12 июля в полицию поступило сообщение, что на пересечении улиц Институтской и Садовой во время блокировки движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что движение машины Тойота Ленд Крузер заблокировали несколько десятков человек. Они разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.
Также правоохранители установили личность активиста, которого подозревают в повреждении автомобиля. Это – житель Киева, 1991 года рождения. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, что 12 июля "евробляхеры" во время акции протеста разбили один из депутатских автомобилей. В машине находился первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник.
- 12 июля Рада не сумела рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанных комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.
- Во время столкновений возле Верховной Рады один из участников акции протеста пытался ударить народного депутата - мужчину задержали.
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13 июля украинский парламент принял в первом чтении два законопроекта, которые регулируют растаможку машин из Европы.
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