Во Львове с отравлением госпитализированы 9 человек: все питались в одном кафе
13 июля, 2018, 18:29
Девять человек госпитализированы в пятницу во Львове с подозрением на пищевое отравление
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
13 июля во "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” поступила информация о госпитализации 9 человек с пищевым отравлением, которые 11 июля питались в заведении общественного питания Tomash Kebab. Известно, что кафе работает по адресу город Львов, ул. П. Кулиша, 10 (Галицкий район).
Пациентам проводят полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ Украины. Обстоятельства происшествия устанавливают.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве