Во Львове с отравлением госпитализированы 9 человек: все питались в одном кафе

13 июля, 2018, 18:29

Девять человек госпитализированы в пятницу во Львове с подозрением на пищевое отравление

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

13 июля во "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” поступила информация о госпитализации 9 человек с пищевым отравлением, которые 11 июля питались в заведении общественного питания Tomash Kebab. Известно, что кафе работает по адресу город Львов, ул. П. Кулиша, 10 (Галицкий район).

Пациентам проводят полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ Украины. Обстоятельства происшествия устанавливают.