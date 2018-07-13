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Ведущие застройщики используют похищенное имущество государственного Укргазбанка. Новости компании

Пока Хозяйственный суд Киева по иску государственного Укргазбанка рассматривает дело о попытке хищения залогового имущества – башенных кранов на сумму 379 млн грн – застройщики не стесняются использовать их в строительстве, несмотря на наложеный судебный арест

В частности, несмотря на прямую незаконность использования арестованного судом залогового имущества, согласно информации Укргазбанка, башенные краны активно используются, сообщает Укринформ.

Убытки государству были причинены заемщиком Олегом Яремчуком – генеральным директором ООО "Международный центр торговли", которое в 2007-2008 годах заключило с Укргазбанком 7 кредитных договоров на общую сумму 128 млн грн, свыше 3 млн долл. США и 95 тыс. евро. Средства были направлены на покупку башенных кранов Potain. Однако, в 2011 году Олег Яремчук полностью прекратил оплачивать задолженность.

После рассмотрения дела в судах в течение 2011-2013 годах, юристы банка доказали неправомерность действий заемщика и получили решение суда о взыскании с компании "Международный центр торговли" задолженности. Решения суда были направлены в Государственную исполнительную службу.

Однако, в июле 2013 года, исполнительная служба оценила и реализовала башенные краны как запчасти и комплектующие по значительно заниженным ценам – только 4,9 млн грн. Победителем указанных торгов стало ООО "Подъемные машины", владельцем которого также был владелец "Международного центра торговли" Олег Яремчук.

В пресс-службе Укргазбанка подтвердили информацию о судебном заседании и отметили, что действия исполнительной службы лишили государственный Укргазбанк права на продажу имущества по рыночной стоимости. "Юристы Укргазбанка продолжают защищать права государства и ожидают рассмотрения дела о признании недействительными публичных торгов по реализации имущества должника как запчасти и комплектующие и возврата имущества в собственность "Международного центра торговли", - отметили в пресс-службе банка.

Сейчас хозяйственный суд. Киева рассматривает дело о банкротстве ООО "Международный центр торговли". Продолжается процедура распоряжения имуществом. Уголовное производство по ч. 1 ст. 388 УК Украины возбуждено и в отношении руководителя Международного центра торговли Олега Яремчука, которого подозревают в незаконном отчуждении имущества, находящегося в залоге Укргазбанка.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают местонахождение всех 35 залоговых кранов.

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