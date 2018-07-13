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В соцсетях называл "принцессой": СМИ рассказали об отце, который снимал порно с 9-месячной дочкой


фото: Нацполіція
В Житомирской области в городе Бердичеве правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей 9-месячной дочкой. Мать ребенка об этом не знала

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

"Когда его жена возилась по хозяйству или ехала к маме, он насиловал своего ребенка", - заявил заместитель начальника Департамента киберполиции НПУ Виталий Чубаевский.

Свои действия извращенец снимал на мобильный и распространял через российские веб-ресурсы, а копии файлов хранил на электронных носителях. Мать девочки и жена педофила узнала обо всем от полицейских. Она стала и важным свидетелем, ведь узнала на фото своего малолетнего ребенка, а также мужа-извращенца.

Свою вину он признал полностью.

По данным ТСН, 27-летний подозреваемый мужчина уже судим за распространение порнографии. В 2014 году он служил в АТО, был ранен, потом якобы ездил на заработки, а последние полгода на страницах соцсетей чуть ли не ежемесячно писал, как радуется рождению дочери, которую называл "маленькой принцессой".

Соседи считали подозреваемого образцовым отцом, а семью вполне приличной и благополучной, никаких ссор или проблем с супругами не замечали. Ребенка уже осмотрели врачи и установили, что ее здоровью ничто не угрожает. Младенец сейчас находится с мамой.

Задержанный мужчина находится под наблюдением правоохранителей, мера пресечения ему вскоре будет определена судом.

  • Напомним, мужчину задержали 12 июля. Преступление раскрыли сотрудники киберполиции. Первоочередная информация поступила от Австралийских коллег: в сети были обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.
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