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В России в самолете избили польского дипломата

В России во время возвращения из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы МИД Польши Артура Льомпарта.

Нападавшего, который, по словам свидетелей, психически неуравновешенный, задержали.

Избитый дипломат получил необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и от Министерства иностранных дел Польши. О случае сообщили в полицию. После прохождения обследований дипломат вернулся в Польшу.

"После предоставления дипломату помощи и его возврата Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечения виновного к ответственности", - говорится в заявлении.

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