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В Пакистане смертник взорвал взрывчатку в толпе, 128 погибших

В Пакистане в результате взрыва, устроенного смертником в городе Мастунг, погибли 128 человек

Об этом сообщает Geo TV ссылкой на представителя МВД провинции Белуджистан Умара Бангалзая.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

13 июля на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан на предвыборном митинге произошел взрыв. Взрывчатку в толпе взорвал смертник. Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.

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