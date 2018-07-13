В оккупированном Крыму катастрофическими темпами исчезает растительность, - МинВОТ

13 июля, 2018, 18:10

Из-за халатного отношения оккупантов в аннексированном Крыму значительно уменьшился процент растительности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова.

"Халатное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове", - говорится в сообщении.

По данным дистанционного зондирования, в течение двух лет индекс количественной оценки растительного покрова в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3.

В целом в июне 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса по территории АР Крым составило - 23%. Общее снижение количества осадков в 2018 году также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове.

"Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым, с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и ущербу для гражданского населения, проживающего на этой территории", - добавляет пресс-служба.