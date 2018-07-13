В Мариуполе в одном из гаражей обнаружили тайник оружия из "ДНР"

13 июля, 2018, 20:22

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области тайник с военными средствами поражения. Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли восемь автоматов Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, три реактивные гранаты с символикой террористической организации "ДНР" и более тысячи патронов различного калибра.

Установлено, что указанный гараж в 2014 году арендовал житель Новоазовска, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В рамках открытого уголовного производства по статье "Незаконное обращение с оружием" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.