В Китае самолет пошел на аварийную посадку из-за вейпера, который отключил кондиционер

13 июля, 2018, 21:52

В Китае самолет Гонконг-Далянь пошел на аварийную посадку из-за пилота-вейпера, который решил покурить на борту и случайно отключил кондиционер

Об этом сообщает ВВС.

Второй пилот авиакомпании AirChina решил подымить вейпом на борту и скрыть это. Поэтому он случайно отключил кондиционер.

В результате уровень кислорода на борту воздушного судна резко упал, в салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение. Самолет снизился более чем на 6,5 километров примерно за 10 минут.

Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.

Подробности и точные причины инцидента уточняются. В авиакомпании заявили, что " к пилоту не проявят толерантности", если его вина будет доказана.