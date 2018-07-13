В Китае прогремел взрыв на химзаводе, 19 человек погибли

13 июля, 2018, 08:52

В Китае в индустриальном парке провинции Сычуань произошел взрыв, в результате которого 19 человек погибли и 12 получили ранения

Об этом сообщает ВВС Украина.

В заявлении государственных СМИ Китая говорится, что взрыв произошел на химическом заводе компании Yibin Hengda Technology.

На фотографиях из китайских соцсетей видно огромный пожар и столбы дыма, которые поднимаются над объектом.

Пока неизвестно, что вызвало взрыв.

Пожар начался вечером 12 июля, а потушить его удалось утром 13 июля. Раненые от взрыва находятся в стабильном состоянии.

Завод Yibin Hengda производит химические вещества для нужд пищевой и фармацевтической отраслей.

Местные СМИ передают, что трехэтажные здания фабрики выгорели до стальных основ, а в соседних домах выбиты окна.

В 2015 году от катастрофы на химическом предприятии в китайском портовом городе Тяньцзинь погибли 173 человека.

Тогда причиной катастрофы могла быть коррупция, из-за которой не придерживались пожарной безопасности.