В Китае прогремел взрыв на химзаводе, 19 человек погибли
Об этом сообщает ВВС Украина.
В заявлении государственных СМИ Китая говорится, что взрыв произошел на химическом заводе компании Yibin Hengda Technology.
На фотографиях из китайских соцсетей видно огромный пожар и столбы дыма, которые поднимаются над объектом.
Пока неизвестно, что вызвало взрыв.
Пожар начался вечером 12 июля, а потушить его удалось утром 13 июля. Раненые от взрыва находятся в стабильном состоянии.
Завод Yibin Hengda производит химические вещества для нужд пищевой и фармацевтической отраслей.
Местные СМИ передают, что трехэтажные здания фабрики выгорели до стальных основ, а в соседних домах выбиты окна.
В 2015 году от катастрофы на химическом предприятии в китайском портовом городе Тяньцзинь погибли 173 человека.
Тогда причиной катастрофы могла быть коррупция, из-за которой не придерживались пожарной безопасности.
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