В Киеве "Бэтмен" и "Спайдермен" грабили ломбарды
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Так, с начала марта 2018 года Киеве мужчина совершил ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещения, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука, Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными нападениями, составляет около 32 тыс. грн.
По результатам следственных мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В настоящее время установлена его причастность к 3 разбойным нападениям.
Процессуальным руководителем в уголовном производстве задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенное с проникновением в другое помещение) УК Украины.
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.
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